Inscrições para o Enem 2024 iniciam nesta segunda-feira, 27

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tiveram início nesta segunda-feira, 27, e irão até o dia 7 de junho, podendo ser feitas pela Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O edital do exame, que também está disponível no site do Inep desde 13 de maio, possibilita a visualização do cronograma e das regras desta edição.

As provas, que serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, contam com questões nas temáticas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, além do desenvolvimento de uma Redação no modelo dissertativo-argumentativo. Para efetuar a inscrição é necessário pagar a taxa de R$ 85, exceto para aqueles que solicitarem a isenção da tarifa. Aqueles que buscam a liberação do pagamento devem consultar o edital da prova e constatar se têm o devido direito.

Preparação

Como forma de proporcionar um melhor preparo para o Enem, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) disponibiliza o Programa Pré-Universitário (Preuni), que é considerado o maior curso preparatório do país e o que mais aprova no ensino superior do estado. O programa é destinado a alunos que cursam a 3ª série do Ensino Médio da rede pública, egressos da rede e candidatos inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

De acordo com a coordenadora do Preuni, Gisele Pádua, o Enem é uma prova que avalia habilidades e competências adquiridas pelos estudantes durante todo o ensino médio. No entanto, quando os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino chegam ao último ano, eles têm a possibilidade de participar do curso preparatório e intensificar seus estudos.

“Essa preparação acontece ao longo de 34 semanas de aula e revisões, em um cronograma extenso e intenso, sendo ela completamente direcionada para o exame. Então, neste período de inscrição, nós incentivamos todos os estudantes a se inscreverem e realizarem o exame, pois sabemos que este é um momento importante e de virada de chave na vida desses jovens”, comenta a gestora.

Sergipe em destaque

No ano de 2023, Sergipe se destacou com a nona posição no ranking nacional de redações. Das 60 que obtiveram nota máxima na edição, 25 foram de alunos da região Nordeste, três das quais foram do estado sergipano. De acordo com dados fornecidos pelo Inep, Sergipe apresentou excelentes números em relação ao número de participantes da Rede Pública Estadual nas provas. Dos 18.760 concluintes do Ensino Médio no estado, 15.283 foram candidatos inscritos no Enem, totalizando a porcentagem de 81,5%. Além do grande destaque no quesito participação, a Rede Pública também contou com a aprovação de mais de 1.400 alunos em diversos cursos na Universidade Federal de Sergipe.

Para realizar a inscrição e obter mais informações sobre o edital, acesse: enem.inep.gov.br/participante.

Foto: Ascom Seduc