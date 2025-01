Instituto Luciano Barreto Júnior: 22 Anos de Transformação em SE

O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) celebra 22 anos de atuação em Sergipe, reafirmando seu compromisso com a educação e a qualificação profissional de jovens. Esta data, que coincide com o aniversário do empresário que dá nome à instituição, é um tributo ao seu legado e à missão de construir um futuro mais justo.

Criado pelos pais de Luciano Barreto Júnior, o ILBJ é o braço social da Construtora Celi, dedicado a oferecer oportunidades para jovens sergipanos. Desde sua fundação, o Instituto tem se concentrado na qualificação profissional, preparando jovens para o mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento do estado.

Ao longo de sua trajetória, o ILBJ já qualificou mais de 18 mil jovens. Com uma variedade de cursos, que incluem informática, cidadania e trabalho, português e matemática, além de oficinas de inglês e libras. O projeto também inclui atividades socioeducativas como voto cidadão, sergipanidade, gincana interdisciplinar, consciência negra e projeto de sustentabilidade, o Instituto se mantém alinhado às demandas do mercado e às necessidades dos jovens, ampliando oportunidades através de projetos sociais e parcerias.

Neste ano, o ILBJ anuncia a abertura das inscrições para o projeto “Conectando com a Vida” 2025, que visa transformar a vida de jovens e adolescentes, conectando-os com oportunidades no mundo do trabalho. As inscrições ocorrem de 06 a 31 de janeiro de 2025, com opções online e presenciais, reforçando o compromisso do Instituto com a acessibilidade e inclusão.

“O Instituto Luciano Barreto Júnior é o sonho do meu filho, que acreditava na educação como ferramenta de transformação”, afirma Maria Celi, mãe de Luciano e fundadora do ILBJ. “O impacto positivo na vida de tantos jovens nos motiva a continuar, honrando o legado de Luciano.”

Luciano Barreto, presidente da Construtora Celi, destaca a importância do Instituto para a empresa e a sociedade sergipana. “Investir na educação é investir no futuro de Sergipe”, afirma. “É gratificante ver o impacto do Instituto na vida dos jovens, oferecendo oportunidades e transformando realidades.”

Valéria Freire, coordenadora do ILBJ, ressalta o compromisso da equipe em oferecer educação de qualidade e acompanhar o desenvolvimento de cada aluno. “Nosso objetivo é formar profissionais qualificados e cidadãos conscientes, capazes de construir um futuro melhor”, afirma. “Acreditamos no potencial de cada jovem e trabalhamos para oferecer as ferramentas necessárias para que alcancem seus sonhos.”

Neste aniversário, o ILBJ não apenas celebra seu passado, mas também renova sua promessa de esperança e transformação, inspirando uma nova geração a sonhar e realizar. Que os próximos anos tragam ainda mais conquistas e que o legado de Luciano Barreto Júnior continue a guiar muitos jovens em Sergipe.

Texto e foto Marcelo Carvalho