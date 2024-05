Instituto Sheyla Galba auxilia mulheres na realização de exames

Cerca de 40 mulheres estiveram, nesta sexta-feira (24), no Hospital de Amor de Lagarto para realização de exames de prevenção ao câncer. A iniciativa é uma parceria do Instituto do Câncer Sheyla Galba com a instituição hospitalar que é referência na assistência oncológica.

Na unidade hospitalar, as mulheres realizaram gratuitamente mamografia e também exames preventivos de detecção de câncer do colo do útero (Papanicolau). “Aqui esses exames são ofertados com facilidade e um tratamento humanizado que gera a confiança necessária para aquelas mulheres que, às vezes, chegam ao hospital com certo receio”, comentou a vereadora Sheyla Galba, que acompanhou a ação.

Além dos exames de rotina, que são fundamentais para o diagnóstico precoce, o Instituto incentiva a perspectiva de cuidado integral e completo com hábitos saudáveis, reforçando os fatores de proteção à saúde.

“O Instituto não tem medido esforços para oferecer todo o acompanhamento necessário para detecção precoce do câncer de mama e de colo do útero, assim como o encaminhamento para unidade de referência no tratamento do câncer, quando necessário”, completou Galba.

Fonte e foto assessoria