Investimento: mais de R$ 1,7 mi vai ampliar serviços no Hospital São José

Investimento de mais de R$ 1,7 mi vai ampliar serviços no Hospital São José

A contratualização dos novos serviços irá dobrar os recursos estaduais investidos

Com o intuito de fortalecer, cada vez mais, a saúde dos sergipanos, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), não tem medido esforços para a ampliação de serviços da Rede Estadual de Saúde. Serão investidos mais de R$ 1,7 milhão mensal, dentro da Programação Pactuada Integrada (PPI), para o acesso aos serviços no Hospital São José, localizado em Aracaju. A iniciativa irá dobrar os recursos estaduais atualmente investidos nos municípios de todo o estado.

A contratualização, além de ser essencial para qualificar e otimizar o fluxo da rede de saúde com a ampliação de serviços essenciais para a população, ainda colabora com o resgate desta unidade histórica e importante para Sergipe, de forma a garantir a manutenção do São José, bem como a continuidade da assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), desafogando outras unidades hospitalares.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, é um momento importante e a secretaria não tem medido esforços para diminuir o tempo de espera dos pacientes para os procedimentos. “O Governo de Sergipe vem realizando mutirões e programas com o objetivo de cuidar da saúde da população. E com esses investimentos na unidade São José poderemos ampliar os serviços e dar novas oportunidades de tratamento e um atendimento de qualidade às pessoas”, salientou o secretário.

Ampliação dos serviços

Com os recursos, além de ampliar a capacidade de acesso aos municípios do interior, o Hospital São José também passará a ofertar diversos procedimentos, entre eles urológicos, vasculares, otorrinolaringologia e oftalmológicos de difícil acesso, como é o caso da aplicação de injeções intravítreas.

A diretora-presidente do Hospital São José, a irmã Vânia Maria Marques, ressaltou a importância do investimento e a oferta de mais serviços para a população. “Foi fundamental a sensibilização por parte do governo com esse aporte financeiro para podermos continuar trabalhando e realizando os serviços que temos na unidade e isso irá reequilibrar a saúde financeira da instituição, além de apresentar um novo escopo dos serviços”, destacou a Irmã Vânia.

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisam dos procedimentos terão acesso a cirurgias modernas de nefrolitotomia percutânea a laser e a ureterolitotripsia transureteroscópica a laser, voltados para a visualização, manipulação e eliminação dos cálculos renais de maior complexidade.

Foto: Flávia Pacheco