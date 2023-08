‘Ipes até Você’ encerra segunda edição levando serviços e informações

Nesta sexta-feira, 4 de agosto, o ‘Ipes até Você’ foi realizado na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc). Na oportunidade, os servidores do órgão puderam usufruir dos diversos serviços ofertados pelo Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), através do programa.

De acordo com a diretora de Promoção à Saúde, Priscila Kitawara, esse evento realizado hoje, na Sejuc, encerra a segunda edição do Programa ‘Ipes até Você’, que teve início no último mês de maio. Segundo ela, a iniciativa tem como objetivo levar para o beneficiário de diferentes órgãos do Estado o conhecimento sobre promoção e orientação à saúde, além de informações a respeito do trabalho desenvolvido pelo Instituto.

“Nós levamos para as secretarias e órgãos estaduais serviços de aferição de pressão, glicemia, de Índice de Massa Corpórea (IMC), orientações nutricionais, vacinação, que é uma parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, marcação de consultas, orientações em relação ao cadastro (adesão, impressão de carteirinha) e sobre a nova lei da autarquia que entrou em vigor no mês de julho”, relatou.

Conforme a diretora, o programa traz para o local de trabalho do servidor alguns serviços que eles, por conta das atividades laborais e da correria do dia a dia, muitas vezes não conseguem fazer. “A adesão aos serviços aqui foi muito boa, conseguimos atender cerca de 100 pessoas, número bastante significativo”, ressaltou Priscila.

A secretária de Estado da Justiça e Direito do Consumidor, Viviane Pessoa, esteve presente na ação e destacou a sua importância. “É uma iniciativa maravilhosa, porque valoriza o servidor, diversos serviços de saúde são ofertados e este deslocamento do Ipesaúde até as secretarias mostra o cuidado e o zelo que existe com cada um que trabalha dentro das secretarias e com toda a população sergipana”, salientou.

A gestora disse ainda que a valorização profissional, através dessas iniciativas é muito relevante. “Só temos a agradecer ao Ipesaúde por esse projeto maravilhoso. Espero que o ‘Ipes até Você’ continue todos os anos”, afirmou.

Satisfação

O servidor Sidney Santos de Andrade, do setor Financeiro da Sejuc, avaliou o ‘Ipes até Você’ como uma ação positiva. “Infelizmente, muitos de nós estamos relaxados e pelo corre-corre da vida não tomamos as vacinas. Foi uma ótima iniciativa do Ipesaúde ter ido aos setores públicos para levar essas vacinas e facilitar o acesso da imunização para o servidor”, disse.

Ele aproveitou a oportunidade para atualizar a carteira de vacinação. “Eu tomei a vacina contra a Influenza e a Hepatite B. Passei pelos outros serviços que foram ofertados e busquei também informações sobre o Ipesaúde”, revelou.

A servidora Adriana Correia também considerou a ação do ‘Ipes até Você’ excelente. “É um conforto você vir para o seu labor, sem precisar se deslocar para ter todo esse suporte com a avaliação de bioimpedância, glicemia, pressão arterial, além de poder atualizar as vacinas e ter uma explanação sobre toda a sua situação de saúde. Foi excelente”, enfatizou.

Cássia Maria Silva, do setor de Patrimônio, disse que foi uma das primeiras a chegar no local onde estava sendo desenvolvida a ação do ‘Ipes até Você’. Ela tomou vacinas contra Tétano e Hepatite B, aferiu a glicemia, a pressão arterial e o IMC, marcou consulta e ficou super satisfeita. “Achei a ação maravilhosa. Foi ótimo o Ipesaúde vir até os órgãos, achei perfeito, estou satisfeitíssima”, afirmou.

Quem também destacou a importância do ‘Ipes até Você’ foi o nutricionista Noel Andrade, que trabalha no Centro de Endocrinologia e Diabetes e integra a equipe do Programa, realizando a aferição do IMC e dando orientações nutricionais para os servidores.

Ele afirmou que essa iniciativa do Ipesaúde é importantíssima para os funcionários públicos, principalmente para aqueles que não têm a oportunidade de sair do seu trabalho para realizar os cuidados com a saúde. “É uma ação que avalio como de suma importância, porque orienta e leva as informações necessárias para a garantia da saúde do servidor”, pontuou.

