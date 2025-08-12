Ipesaúde conta com equipe especializada no cuidado da saúde vascular

Esta sexta-feira, 15 de agosto, marca o Dia do Angiologista e do Cirurgião Vascular, profissionais essenciais no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças circulatórias que vão desde varizes até casos mais graves, como aneurismas de aorta.

No Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), o atendimento nessa área é realizado por uma equipe qualificada, coordenada pelo médico Carlos Eduardo Nunes.

O Serviço de Angiologia abrange desde o acompanhamento de doenças venosas, exames de alta precisão, como o doppler vascular, até procedimentos de alta complexidade, incluindo cirurgias de aneurisma e a embolização de miomas uterinos.

Ascom Ipesaúde