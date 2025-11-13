Ipesaúde promove ação alusiva ao Novembro Azul com consultas e atividades

O Centro de Especialidades do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) realizou, na manhã desta quinta-feira, 13, uma ação especial alusiva ao Novembro Azul, campanha nacional de prevenção e combate ao câncer de próstata entre os homens. A iniciativa promoveu cuidado, informação e quebra de tabus, com palestra, consultas médicas e momentos de relaxamento.

Na ocasião, os beneficiários do Ipesaúde puderam participar do bate-papo ‘Quebrando o tabu: o medo e o preconceito ainda matam’, conduzido pelos urologistas Breno Amaral e Murilo Garrote, que deram orientações diretas e esclarecedoras sobre o câncer de próstata e outros cuidados essenciais que os homens devem ter. Para o médico Breno Amaral, campanhas como o Novembro Azul são oportunidades valiosas para chamar atenção para uma visão mais ampla da saúde masculina.

“É um momento ideal para os homens voltarem a atenção para a saúde deles. E lembrar que os homens, normalmente, são mais relapsos e deixam para procurar o médico sempre no momento que o problema já está instalado. Essa campanha é exatamente o contrário, tem uma visão mais preventiva e completa sobre a saúde do homem, muito além da próstata. Lembra que existem doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes. Então, ir ao urologista é muito além de fazer só o exame antígeno prostático específico (PSA) e toque. É uma oportunidade para a gente fazer uma avaliação global da saúde”, alertou.

Quebra do tabu

O especialista reforçou a importância do acompanhamento regular para se prevenir contra o câncer de próstata. “A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que haja um rastreamento a partir dos 50 anos. Se o homem tiver na família alguém que já teve câncer de próstata e/ou é negro, deve fazer essa investigação a partir dos 45. Mas, digo que todo homem adulto deve ter um urologista que pode auxiliar em diversos aspectos da saúde, como fertilidade, a parte sexual, performance e doenças gerais”, explicou.

Ao abordar o tema central do encontro – o tabu envolvendo os exames preventivos contra o câncer de próstata –, o médico reforçou dois aspectos importantes do debate. “Primeiro: o exame de próstata é muito simples, não muda nada na vida do paciente. Pelo contrário, vai dar a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce e dessa maneira tratá-lo adequadamente com o mínimo de complicações possíveis. O segundo ponto é que cuidar de maneira preventiva é muito mais inteligente do que tratar já em estágio avançado. Então, procure médicos mesmo quando não sinta nada”, defendeu.

Consultas

Para ampliar o alcance da ação Novembro Azul, o instituto fez agenda extra de consultas com urologistas nesta quinta-feira, 13, com marcação prévia dos beneficiários. A ação garantiu que mais homens pudessem realizar o acompanhamento com especialistas.

Entre os beneficiários atendidos, o sentimento foi de gratidão. Antônio Ventura dos Santos Filho, 52 anos, foi um dos atendidos. “Achei essa ação uma maravilha, uma palestra excelente, abriu a nossa mente para essa coisa do machismo, preconceito. Só agradecer a Deus e ao Ipes por essa oportunidade de estar aqui e conseguir assistir essa palestra e ter a consulta também, que vou conseguir realizar, além do coffee break. A gente está se sentindo verdadeiramente acolhido”, destacou.

Bem-estar

Além das consultas e da palestra, o evento contou com sessões de massagem, alongamento e atividade recreativa com bola de futebol, promovendo equilíbrio entre corpo e mente. O beneficiário Vladimir Campos Nunes, 57, participou e destacou a relevância das iniciativas promovidas pelo instituto.

“Hoje, vim para a consulta com o doutor Murilo e aproveitei para assistir essa palestra. Tem uns anos que não vou ao urologista, mas vou hoje. Para mim é muito importante o Ipes fazer uma ação como essa. Parabenizo pelo tamanho, pela grandeza, os médicos dando as informações necessárias para a gente”, afirmou.

Compromisso

Presente no evento, o presidente do Ipesaúde, Walter Pinheiro, reforçou que o Novembro Azul é mais um momento de fortalecer o comprometimento do instituto com a saúde dos beneficiários. “Novembro Azul aqui no Ipes é cuidado com a saúde dos homens, é a oportunidade de compartilhar conhecimento, discutir com os urologistas, profissionais que tomam conta dessa linha tão potente que é a saúde masculina. É algo de suma importância para melhorar nossos desfechos, para trabalhar com prevenção. Entendemos que a educação em saúde é fundamental, é um compromisso com a vida”, considerou

Foto: Ascom Ipesaúde