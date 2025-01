Ipesaúde promove palestra sobre cuidados com a saúde mental

O auditório do Ipesaúde foi palco nesta quarta-feira, 8, de uma palestra especial sobre o Janeiro Branco. A iniciativa teve como objetivo promover a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental, destacando a necessidade de reflexão e renovação no início do ano.

A palestra foi ministrada pela psicóloga Andrea Rabelo. “É muito importante voltar a atenção para o cuidado com a saúde mental. O Janeiro Branco traduz um lugar de renovação com a vida. Passamos dezembro em celebrações, avaliando conquistas e desafios, e o mês de janeiro representa uma página em branco para recomeçar e planejar novos movimentos na vida, novos relacionamentos e um melhor entendimento de como nos relacionamos com nós mesmos, com os outros e com o universo”, explicou a profissional.

A psicóloga também destacou a importância do autoconhecimento para lidar com os desafios diários. “Muitas pessoas vivem permeadas de preocupações. Como podemos resolver isso? Olhando para nós mesmos, analisando nossas emoções, pensamentos e comportamentos. Esse processo é essencial para desenvolver resiliência, a capacidade de enfrentar os desafios cotidianos”, colocou.

Durante o evento, a dinâmica proposta buscou despertar nos participantes a importância do autoconhecimento. “A palestra do Janeiro Branco no Ipesaúde é um momento de reflexão para que as pessoas possam se olhar com afeto e reescrever suas histórias, trazendo novos movimentos para suas vidas. Por exemplo, estou praticando atividade física? Como isso pode beneficiar minha saúde mental?”, disse Andrea.

Ela destacou ainda a importância da “tríade” promovida pelo Janeiro Branco: atitudes individuais, ações institucionais e políticas públicas. “As atitudes individuais dependem apenas de nós. Esse é um momento para que cada um se torne protagonista de sua própria história, finalizou.

Como identificar sinais de saúde mental comprometida

Andrea também deu orientações sobre como reconhecer possíveis sinais de que a saúde mental não vai bem. “Sinais como cansaço frequente, mudanças no humor, alterações no apetite, dificuldades no sono e queda na produtividade são indícios que merecem atenção. Caso precise de ajuda, não hesite em pedir”, ressaltou.

A coordenadora das unidades regionais do Ipesaúde, Edvânia Santos, destacou a relevância da iniciativa da palestra. “Foi uma dinâmica muito boa, conseguimos tirar um tempo para olhar para o nosso interior e promover mudanças importantes”, afirmou, ressaltando o impacto positivo da ação para os participantes.

“É fundamental que nossos colaboradores se sintam acolhidos. Cuidar de quem cuida é muito importante”, enfatizou a assessora da Diretoria de Promoção à Saúde (Dirpros), Roberta Barbosa.

