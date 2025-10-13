Ipesaúde realizará ação especial em alusão ao Outubro Rosa nesta quarta

Em alusão ao Outubro Rosa, ação de prevenção e combate ao câncer de mama, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) realizará, nesta quarta-feira, 15, uma manhã especial – com palestra, oficinas de movimento e bem-estar e beleza – para beneficiárias e colaboradoras, na sede da instituição.

Durante a programação, as participantes poderão participar do bate-papo “Cuidar de si é um ato de amor”, com a mastologista Anna Maria Fonseca e as enfermeiras Lara Seixas, Samara Mota e Gessikay Kyara Cavalcante, que irão abordar temas como prevenção do câncer de mama, a importância dos exames periódicos e autocuidado e Saúde da Mulher.

A ação também contará com oficinas de movimento e bem-estar (alongamentos, técnicas de relaxamento e respiração), e um momento dedicado à beleza e autoestima, com serviços de pele, maquiagem,massagem terapêutica, cabelos e unhas.

O evento acontece no Bloco 4A da Sede do Ipesaúde (Rua Campos, 177, B. São José, Aracaju)

Ascom Ipesaúde