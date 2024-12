Ipes reforça vacinação infantil nas férias e oferece Sala de Vacina

Manter o cartão de vacinação atualizado é uma ação fundamental para garantir a proteção das crianças contra várias doenças preveníveis. Neste sentido, as férias escolares acabam sendo o período ideal para revisar a caderneta e colocar em dia as vacinas atrasadas do público infantil. Desta forma, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) oferece uma Sala de Vacina em sua sede, e alerta os responsáveis sobre a importância da imunização.

A sala funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Localizada no Centro de Especialidades, em frente ao setor de Pediatria, ela disponibiliza um serviço prático e acessível, especialmente aos pais que já estão na sede da autarquia para a consulta pediátrica. O espaço funciona sem intervalo para almoço, garantindo comodidade para as famílias.

Importância da vacinação

A imunização correta é essencial na prevenção de doenças controladas. “A nossa principal ferramenta na Pediatria é a imunização. Sempre que fazemos uma consulta, pedimos para atualizar o calendário vacinal. Antes de entrar no consultório, há uma triagem com a enfermagem e muitos aproveitam esse momento para ir à Sala de Vacina”, explicou a médica pediatra do Ipesaúde, Carla Virgínia Rollemberg.

Carla Virgínia também pontuou que as férias são um período oportuno para colocar em dia tanto as consultas pediátricas quanto as vacinas. “O responsável deve observar se as vacinas estão atrasadas e vir atualizar. Ao imunizar, você protege a sua criança de ter uma doença mais contundente. A vacina é gratuita em nosso país, então por que não utilizar essa ferramenta e expor seu filho ao risco?”, questionou a pediatra.

Já a enfermeira da Sala de Vacina, Brena Camargo, ao reforçar a importância dos pais se atentar ao calendário vacinal, chamou a atenção para a Influenza, que protege contra a gripe e está disponível anualmente a partir do sexto mês de vida: “Muitos não sabem, mas para crianças que nunca tomaram, a dose é fracionada em duas partes: uma hoje e outra daqui a 30 dias. Depois dos três anos de idade, é uma dose única por ano”.

Brena também ressaltou a inclusão da vacina da febre amarela no calendário vacinal. “Antigamente ela não fazia parte, mas hoje é administrada em duas doses: a partir dos nove meses e depois dos quatro anos. É importante que os pais fiquem atentos a essa atualização”, reforçou.

Combate à desinformação

A beneficiária Camila Aquelino, mãe do bebê Gustavo, de seis meses, descobriu recentemente a Sala de Vacina do Ipesaúde e fica atenta às vacinas dos filhos. “Busco dar todas as vacinas do calendário ao meu filho e à irmã dele, de 4 anos. A gente procura sempre o melhor para os nossos filhos e a vacinação é isso. Aqui é muito prático, e o atendimento é muito bom”, elogiou.

Ela aproveitou para incentivar outros pais a priorizar a vacinação. “Temos que aproveitar o nosso sistema de saúde, que fornece vacinas de forma gratuita, o que não é realidade em muitos lugares. Precisamos vacinar independentemente de qualquer crença, pois é um benefício de saúde para eles”, destacou.

Um grande problema no incentivo à vacinação é a luta contra a resistência aos imunizantes. Neste sentido, segundo a pediatra Carla Virgínia, a informação é crucial para combater esta questão: “Não há relatos muito contundentes de efeitos colaterais, reações adversas que aumentaram com as vacinas em crianças. Ou seja: é mais seguro proteger do que deixar as crianças expostas a estas doenças”.

Foto: Ascom Ipesaúde