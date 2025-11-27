Ironman 70.3 abre semana oficial com programação intensa e abertura de vila

Sergipe já respira triathlon. Com atletas chegando de diversos estados e países, a semana oficial do Ironman 70.3 Aracaju começa com uma programação completa e envolvente, reunindo atletas, famílias, fãs do esporte e curiosos que querem sentir de perto a energia de um dos maiores eventos esportivos da categoria. A Ironman Village, montada na Praia da Atalaia, será o ponto de encontro de toda essa festa.

A programação inicia nesta quinta-feira, 27, com a abertura da Vila, que funcionará das 14h às 19h, oferecendo atrações, lojas oficiais, ativações esportivas e o clima vibrante típico do evento. No mesmo dia, acontece a entrega de kits, das 14h às 18h, com horário agendado, momento esperado pelos participantes, que começam a entrar no clima da competição logo ao receber o tão simbólico número de peito.

Na sexta-feira, 28, a Ironman Village volta a abrir das 9h às 19h, reunindo público e atletas em um ambiente animado e cheio de experiências. A entrega de kits segue das 9h às 18h, novamente mediante agendamento. O dia também contará com plantão de dúvidas sobre o Congresso Técnico, das 16h às 17h, no SAC da Vila, garantindo que nenhum atleta tenha pendências antes da largada.

O sábado, 29, será um dos dias mais movimentados da programação. Logo às 8h, a emoção toma conta da criançada com o IronKids, na Praia da Atalaia, um dos momentos mais encantadores do evento, reunindo miniatletas e famílias inteiras vibrando na Orla. A Ironman Village funcionará das 8h30 às 19h, e a entrega de kits segue disponível das 8h30 às 12h.

Ainda pela manhã, ocorre o check-in da sacola vermelha (T2), das 10h às 18h, além do plantão de dúvidas exclusivo e obrigatório para atletas PRO, às 10h. Às 10h30, a imprensa se reúne para a coletiva oficial do evento. Já ao meio-dia, outro plantão de dúvidas sobre o Congresso Técnico será oferecido no SAC, encerrando às 13h.

A tarde reserva um dos momentos mais aguardados pelos competidores: o Bike Check-in T1, das 14h às 18h, na Foz do Rio Vaza Barris. Atletas profissionais e atletas PCD podem realizar o procedimento em qualquer horário deste intervalo.

No domingo, 30, a cidade amanhece em ritmo de competição. A operação começa cedo:

– 3h às 4h30 – Transporte da T2 para a largada

– 3h30 às 5h – Acesso à Área de Transição 1 na Foz do Rio Vaza Barris

A largada começa às 5h, com a Elite Masculina, seguida pela Elite Feminina às 5h05. O Rolling Start dos atletas amadores acontece entre 5h15 e 5h35, marcando o início de horas de superação, performance e forte emoção.

Enquanto os atletas encaram o percurso, a Ironman Village funciona das 7h30 às 16h. A premiação dos Top 3 geral Masculino e Feminino será realizada a partir das 9h, na Praia da Atalaia. Das 12h às 15h, acontece o Bike e Sacolas Check-out na Transição 2, no mesmo horário do Achados e Perdidos.

No fim da tarde, às 17h30, ocorre a premiação dos Top 5 por Categoria e TriClub, fechando com a sempre emocionante Cerimônia de Rolagem de Vagas para o Mundial 2026, às 18h30, também na Praia da Atalaia.

A organização reforça que a programação está sujeita a alterações até a divulgação do Congresso Técnico online, mas já antecipa dias de muita energia, estrutura de ponta e integração entre comunidade, turistas e atletas.

Com a Vila aberta, clima festivo e a cidade cheia de visitantes, Sergipe entra oficialmente no mapa das grandes experiências do triathlon. A contagem regressiva está ativada e o público está convidado a fazer parte desse espetáculo.

Foto: Zabu Studio