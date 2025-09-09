Itabaiana é campeão da Copa Lotese Governo do Estado de Sergipe

Com a presença de um excelente público, a arena Batistão recebeu a decisão da Copa Lotese Governo do Estado. A edição de 2025, foi marcada pelo clássico entre Sergipe e Itabaiana na final da competição. Na noite desta segunda-feira (08/09), o tricolor da serra levou a melhor e ficou com o título.

Em uma partida equilibrada e bem acirrada, o único gol da decisão saiu aos 23 minutos do segundo tempo. E foi um belo gol do meia Karl. Final: Sergipe 0x1 Itabaiana. Com o resultado, o tricolor da serra conquistou a Copa Lotese e o troféu em homenagem, ao saudoso desportista, Mácio Gomes de Alcântara.

Além de receber a premiação de 200 mil reais. Já o time colorado por ser vice-campeão faturou 100 mil reais e vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2026.

Copa Lotese Governo do Estado

A competição retornou ao cenário esportivo após 11 anos com o patrocínio master da Lotese. Com investimento de cerca de dois milhões de reais. Ao todo foram disputadas 27 partidas, em todas as regiões do estado de Sergipe.

A Copa Lotese contou com as participações dos oito melhores clubes do Campeonato Sergipano da Série A1. Acompanhe os clubes que disputaram a edição de 2025:

América de Propriá, Confiança, Dorense, Falcon, Guarany, Itabaiana, Lagarto e Sergipe.

Texto e foto FSF