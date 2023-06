Itabaiana e Lagarto vencem na 4ª rodada do SUB-20 da Série A1

A quarta rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1, foi encerrada na tarde desta quinta-feira (01) com duas com duas partidas válidas pelos Grupo A e B. Os duelos foram realizados na capital e interior do estado.

Em Aracaju, a equipe do Falcon enfrentou o Sergipe no estádio Adolfo Rolemberg. A partida ficou no empate em 1 a 1. O time do Falcon abriu o placar com o atacante, Victor Cauã. E o Sergipe empatou com o atacante Luiz Cláudio. No estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, a equipe do Lagarto enfrentou o Confiança. O time alviverde venceu por 3 a 0, com gols de Kaua e Everton (2x).

A rodada teve início na tarde de ontem (31/05). O Itabaiana venceu a equipe do América de Propriá por 5 a 1. Os gols do time serrano foram de Miguel (2x), Ian Francisco, Gabriel e João Victor. O atleta Raul marcou para o América. E as equipes do Freipaulistano e Atlético Gloriense empataram em 1 a 1. O atleta William marcou gol contra para o Frei e Robert empatou para o Gloriense.

O estadual terá sequência neste fim de semana com jogos válidos pela 5ª e última rodada da 1ª fase do Sergipano SUB-20 da Série A1. Acompanhe os jogos:

Sábado (03/06)

Grupo A

15h – América de Propriá x Lagarto, estádio municipal de Telha

15h – Dorense x Itabaiana, estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores

Domingo (04/06)

Grupo B

15h – Atlético Gloriense x Falcon, estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória

15h – Estanciano x Freipaulistano, estádio Augusto Franco, em Estância

Com informações e foto FSF