Itabaiana empata com o Treze-PB e garante acesso à Série C de 2025

O Itabaiana conquistou o acesso à Série C de 2025 após empatar em 0 a 0 com o Treze-PB, neste domingo (1º), no estádio Amigão, em Campina Grande.

O Itabaiana estará de volta à Série C na temporada 2025 depois de uma ausência de 20 anos. O Tricolor avançou para a semifinal ao derrotar a equipe paraibana em casa por 3 a 1 e segurar um 0 a 0 no Amigão.

Em 2005, na última aparição do Ita na terceira divisão nacional, o Treze apareceu no caminho tricolor na segunda fase da competição, primeiro mata-mata. Houve empate em 1 a 1 no jogo de ida realizado no então Presidente Médici. Na volta, no Amigão, vitória por 4 a 0 do Treze, que fez 5 a 1 no placar agregado e seguiu adiante, sendo eliminado apenas na quarta fase para o América de Natal.

O Itabaiana havia feito uma primeira fase bastante consistente. O time da Serra estava no grupo 8, o mesmo do Sergipe. Os colorados fecharam essa fase classificatória na liderança, com 13 pontos, enquanto o Tremendão somou 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Em 2024, surgiu a terceira oportunidade do Tremendão, que desta vez, não deixou a oportunidade escapar e despachou o Treze, avançando para a semifinal. A luta agora é pelo título brasileiro inédito.

Com informações do GE/SE

Foto: Cristiano Santim/Divulgação Itabaiana