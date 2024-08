Itabaiana passa pelo Porto Velho nos pênaltis e está nas quartas de final

O Itabaiana se classificou para as quartas da Série D ao vencer nos pênaltis o time do Porto Velho na tarde deste sábado (17), no Estádio Aluizão, em Porto Velho, Rondônia.

Após o empate em 2 a 2 no primeiro confronto, realizado no final de semana anterior em Itabaiana, Sergipe, as equipes voltaram a empatar. Luan abriu o placar para o Porto Velho no primeiro tempo, mas Cleiton deixou tudo igual para o Tremendão na segunda etapa. Com o 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis, tendo o Itabaiana levou a melhor. Sorbara e Caio perderam para o Porto Velho, enquanto Kadu Barone, Cleiton, Chiquinho e Leilson acertaram para o Tricolor, fechando o placar das penalidades em 4 a 2.

Agora, o Itabaiana aguarda a definição de seu adversário nas quartas de final, em confronto que valerá o acesso à Série C. A CBF ainda definirá os detalhes sobre o local e as datas do próximo jogo.

Fonte e foto: site 93Noticias