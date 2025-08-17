Itabaiana perde para Ponte em Campinas, mas ainda respira na Série C

O Itabaiana lutou, mas acabou derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0 neste sábado (16), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada da Série C. O gol solitário da partida saiu nos minutos finais do primeiro tempo, com Jonas Toró aproveitando rebote dentro da área.

Com o resultado, a Ponte garantiu de forma antecipada sua vaga no quadrangular final da competição. Já o Tremendão segue em situação delicada, estacionado nos 18 pontos, um acima da zona de rebaixamento. Para não entrar no Z-4, o time sergipano torce contra o Figueirense, que enfrenta o São Bernardo neste domingo.

O JOGO

O primeiro tempo começou equilibrado. O Itabaiana assustou cedo, com Gustavo Crecci desperdiçando boa oportunidade dentro da área. Minutos depois, Jeh respondeu para a Ponte, exigindo excelente defesa de Léo Souza. O Tremendão continuava fechado, tentando sair em contra-ataques, mas acabou sofrendo o gol aos 45 minutos: Jeh bateu firme, o goleiro defendeu parcialmente e Jonas Toró apareceu para empurrar para as redes.

Na etapa final, a Ponte tentou controlar o resultado, enquanto o time sergipano buscava o empate, principalmente nas bolas paradas. A melhor chance foi de Betão, que apareceu livre na área, mas cabeceou para fora na marca do pênalti, perdendo a grande oportunidade do Tremendão.

A derrota mantém o Itabaiana em alerta: são 18 pontos, apenas um acima do Figueirense, primeiro time da zona de rebaixamento. A Ponte, por sua vez, chegou a 30 e já carimbou sua classificação ao quadrangular final.

PRÓXIMOS DESAFIOS

O Tremendão volta a campo no próximo domingo (24), às 16h, no Estádio Etelvino Mendonça, contra o Maringá, em confronto direto que pode ser decisivo para escapar do Z-4. Já a Ponte encara o CSA, fora de casa, na segunda-feira (25), no Estádio Rei Pelé.

Por Barroso Guimarães – Futebol Sergipano