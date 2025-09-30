Itabaiana terá o 1º aparelho de ressonância magnética do SUS no interior de Sergipe

O Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho será o primeiro do interior de Sergipe a contar com um equipamento de ressonância magnética pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O aparelho, adquirido pela solução Turnkey, está avaliado em R$ 10,84 milhões e terá parte dos recursos garantida por emenda parlamentar do senador Laércio Oliveira (PP-SE).

O senador Laércio destacou a importância da conquista para a população do agreste. “É uma alegria imensa poder contribuir com esse avanço histórico para a saúde pública do nosso estado. Com esse equipamento, milhares de sergipanos terão acesso a exames de alta complexidade mais perto de casa, sem precisar se deslocar até Aracaju. Esse é o SUS funcionando com mais dignidade para a nossa gente”, afirmou.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, o novo setor de imagens trará mais modernidade e resolutividade para o hospital. “A ampliação modernizará o parque tecnológico do setor e dará mais resolutividade aos atendimentos de saúde. Além disso, este é um hospital regional, então os benefícios não são só para os moradores de Itabaiana, mas para todos os moradores do agreste sergipano”, destacou.

Para a diarista Luciana do Nascimento, 46 anos, moradora de São Domingos, a novidade facilitará o acesso aos exames. “Já precisei ir até Lagarto para realizar esses exames. Da minha cidade para Itabaiana tem muitos transportes e é perto, então vai facilitar muito a nossa vida”, contou.

A lavradora Janieide Santos, 62 anos, de Itabaiana, também celebrou a conquista. “Vai ser muito bom e muito importante para nós, itabaianenses, porque nunca tivemos esses exames de ressonância, endoscopia e colonoscopia aqui, e precisávamos nos deslocar até Aracaju”, disse.

Além do serviço já existente de tomografia computadorizada, o hospital passará a oferecer exames de ressonância magnética, endoscopia e colonoscopia. Para viabilizar a obra, serão investidos R$ 290,4 mil em estrutura física moderna e equipada, além de R$ 653,4 mil destinados à implantação dos exames de endoscopia e colonoscopia. O setor ainda receberá um novo tomógrafo, no valor de R$ 2,53 milhões.

Por Carla Passos, com informações do Governo de Sergipe