Itabaiana vence o CSA por 1 a 0 e deixa a zona de rebaixamento da Série C

Jogando em casa, o Itabaiana derrotou o CSA de Alagoas e deixou a zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Realizado, nessa segunda-feira (11), no Estádio Mendonção, o jogo começou de forma avassaladora por parte do Itabaiana, que abriu o placar logo aos 8 minutos, com Karl aproveitando jogada ofensiva e finalizando com precisão.

Após o gol, a equipe sergipana manteve a pressão inicial e criou outras oportunidades, mas parou nas boas defesas do goleiro do CSA. A partir da metade da primeira etapa, o CSA equilibrou as ações e passou a levar perigo ao gol itabaianense. A melhor chance do time visitante veio em bola alçada na área, finalizada para fora pelo atacante, assustando a torcida tricolor.

No segundo tempo, o CSA dominou as ações ofensivas. O Itabaiana se fechou na defesa e apostou nos contra-ataques. A chance mais clara de ampliar veio aos 20 minutos, quando DG recebeu na pequena área e, praticamente debaixo da trave, chutou para fora.

Mesmo pressionado, o Tremendão suportou a pressão e garantiu o resultado que o tira da zona de rebaixamento da Série C, ganhando fôlego na luta pela permanência.

Fonte: Portal Itnet (Foto: Allan Max/CSA)