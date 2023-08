Jefinho, Samba de Migué e Seleção Arena comandam Arena Samba Clube

Evento acontece no dia 13 de agosto, a partir das 14h, no Iate Clube de Aracaju

No dia 13 de agosto o Iate Clube de Aracaju recebe mais uma edição do Arena Samba Clube. Desta vez, comandam a festa o cantor carioca Jefinho, a banda sergipana Samba e a Seleção Arena, formada por diversos cantores. O evento, idealizada pelos empresários Cleyton Santos e Karyna Maynart, acontece a partir das 14h e tem na sua essência ser uma grande reunião de amigos que amam curtir um samba.

Considerado a nova cara do pagode romântico, o cantor e compositor Jefinho começou a carreira solo com o EP Futuro Indefinido, lançado em 2020, com cinco músicas de pagode inéditas, entre elas ‘Faz Careta’, primeira música de trabalho do artista. Ano passado, ele lançou os novos singles ‘Flashback’ e ‘Meu Jogo’, esse último em parceria com a banda Vou Zuar e que tem mais cerca de 185 mil execuções só no Spotify. Essa é a primeira vez que o carioca se apresenta na capital sergipana.

Além dele, completam a line-up desta edição da festa a banda sergipana Samba de Migué e a Seleção Arena, que para esta edição será formada pelos cantores Fabinho, Gustavo Ultra, Lobão e Tarcísio e que promete surpreender o público não só com o repertório, mas também com o entrosamento entre eles.

Os ingressos são limitados e já estão à venda no site Bilheteria Digital e também no Araras Praias Hotel, localizado na avenida Rotary, nº 125, na Orla de Atalaia. Mais informações estão disponíveis por meio do telefone (79) 99182 4987.

Sobre o Arena Samba Clube

O Arena Samba Clube reúne uma galera apaixonada pela mistura de samba, amigos e cerveja gelada. No melhor estilo “sinta-se em casa” e com shows de artistas do samba e do pagode romântico, o evento é marcado pelo clima de descontração, alegria, diversão e amizade. As últimas edições foram realizadas no Iate Clube de Aracaju, Parati Beach Club, no rooftop do Araras Praia Hotel e na Vibe Music Lounge.

Pelo palco do Arena já passaram nomes como Pagode do Adame, Filipe Escandurras, ÉDiferente, Bruninho Top7, Fabinho, Bambam e Saulinho.

SERVIÇO

O quê: Arena Samba Clube

Data: 13 de agosto (domingo)

Local: Iate Clube de Aracaju

Horário: 14h

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: R$ 60 (lote promocional)

Mais informações: (79) 99182 4987

