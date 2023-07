Jejum não é obrigatório para maioria dos exames de sangue

Com o avanço das técnicas de diagnóstico e os novos conhecimentos agregados pelas pesquisas, o jejum para a realização dos exames de sangue não é mais obrigatório, com exceção da glicemia de jejum, que exige de 8h a 12h sem a ingestão de alimentos.

Para a grande maioria dos exames, como hemograma completo, perfil lipídico, exames de função hepática e renal, entre outros, não é necessário estar em jejum. Isso significa que os pacientes podem comparecer ao laboratório em um horário mais conveniente, de acordo com o funcionamento do posto de coleta da unidade, sem a necessidade de privação alimentar prolongada.

A biomédica Kelly Gouveia, gerente de unidades diagnósticas da Unimed Sergipe, destaca que essa nova abordagem da realização de exames de sangue possibilita a coleta no período da tarde, por exemplo, quando há um fluxo menor no Centro de Diagnóstico.

“É importante difundir essa informação para desmistificar a crença de que todo exame de sangue exige a restrição alimentar. Quando o jejum for necessário, o médico fará a recomendação. Por isso, é importante tirar todas as dúvidas durante a consulta”, reforça a gerente.

Na Unimed Sergipe, os exames laboratoriais podem ser realizados sem agendamento prévio no Centro de Diagnóstico, localizado na Rua Campo do Brito, 1036, bairro São José. O beneficiário deve comparecer no horário da coleta de segunda a sexta-feira, das 6h às 15h, e aos sábados, das 6h às 10h.

Apenas o exame de curvas de estímulo segue o fluxo de exames agendados com marcação via Central de Agendamentos, por telefone no (79) 2107-8751, ou presencialmente no Centro Administrativo Hospital Unimed, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Fonte assessoria