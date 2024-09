Joaquim Casaca de Couro realiza ato e reforça compromisso de promover um mandato popular na Câmara de Aracaju

Em um ato com a presença de apoiadores, Joaquim Casaca de Couro (PV) lançou oficialmente sua candidatura a vereador por Aracaju. O evento ocorreu na Associação de Moradores do bairro Inácio Barbosa e demonstrou a força do projeto político do músico e sindicalista, que busca uma das vagas na Câmara Municipal para defender as pautas de interesse dos aracajuanos.

“Que noite especial. Quero agradecer a cada um e a cada uma que compareceu hoje e compartilhou conosco esse sentimento de esperança. Vamos levar à Câmara de Vereadores esse projeto coletivo de emancipação para vivermos uma nova realidade em Aracaju. Vamos juntos e juntas nesta construção coletiva. Agora, é Joaquim Casaca de Couro 43777”, salientou o candidato.

Joaquim Casaca de Couro ressaltou o compromisso de trabalhar para que Aracaju volte a ser a cidade da qualidade de vida para todos. “Com pé no chão, coração quente e a esperança construída coletivamente estamos propondo um diálogo com o povo de Aracaju. É dessa fusão que iremos levar para o parlamento municipal um mandato popular, combativo e que respeita as pessoas”, assegurou.

Durante o ato, vários apoiadores reforçaram a confiança em Joaquim Casaca de Couro para defender os cidadãos na Câmara de Aracaju. “Estamos aqui para reforçar o apoio à candidatura de Joaquim Casaca de Couro. Ele é de luta, da cultura e vai ser o nosso vereador”, afirmou.

CS Assessoria & Comunicação