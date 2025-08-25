Jogando em casa, Itabaiana fica no empate de 2 a 2 com o Maringá

Jogando no estádio Etelvino Mendonça, nesse domingo (24), Itabaiana e Maringá ficaram no 2 a 2 e não conseguiram aliviar a pressão na luta contra o rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.

O jogo foi intenso, principalmente no primeiro tempo. O time da casa abriu o placar com Karl, mas logo viu os paranaenses deixarem tudo igual em cabeçada de Max Miller. O Itabaiana voltou a tomar a frente do marcador com Leilson, incendiando o Mendonção, só que novamente o Maringá reagiu: Luiz Fernando acertou um belo chute e garantiu o empate.

Na etapa final, os dois lados até criaram oportunidades, mas a rede não balançou mais. Resultado: frustração para ambos, que ainda respiram com dificuldade na competição.

Classificação

Com o empate, o Itabaiana permanece na 17ª posição, dentro do Z-4, com 19 pontos. Já o Maringá caiu para o 14º lugar, somando 22 pontos, também ainda ameaçado pela degola.

Próximos confrontos

A última rodada promete ser de pura tensão. No próximo sábado (30), o Itabaiana encara o ABC, na Arena das Dunas, em Natal. No mesmo horário, o Maringá recebe o Caxias, no estádio Willie Davids.

Fonte: Site Futebol Sergipano (Foto: Maringá)