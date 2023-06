Jogando em casa, o Confiança empata com o Náutico

O Confiança precisou se superar para sair da Arena Batistão, em Aracaju, com um ponto positivo. Mesmo jogando em casa, o time sergipano começou a partida perdendo de 2 a 0 para o Náutico, em jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Os pernambucanos abriram o placar logo aos cinco muitos, com um gol de falta cobrada por Sousa. Aos 31, o mesmo Sousa ampliou o marcado com um belo chute de fora da área.

Com o resultado negativo, o técnico Vinícius Eutrópio mexeu no Confiança, que voltou do intervalo com as entradas de Riquelmo e Bruno Camilo. As alterações deram resultado e, com três minutos, Negueba fez fila e marcou um golaço para diminuir a desvantagem proletária. O Dragão do bairro Industrial pressionou bastante durante todo o segundo tempo, criou diversas oportunidades, e conseguiu o empate aos 48 minutos, em gol de cabeça de Salazar, após falta cobrada por Dione.

Com o resultado, o Confiança ficou na décima colocação na tabela com onze pontos e a um ponto do G8. O próximo desafio já é no sábado (17), contra o América-RN, na Arena das Dunas, a partir das 16h30. O time azulino se reapresenta, nesta terla-feira (13), no Estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju, para iniciar a preparação para o jogo.

Fonte e foto: ADC