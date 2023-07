Jogando em casa, o Confiança perdeu para o Volta Redonda

O Volta Redonda venceu o Confiança por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (10), na Arena Batistão, em Aracaju, pela 12ª rodada da Série C do Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Ítalo Carvalho, aos 27 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time sergipano caiu uma posição na tabela, terminando a rodada na 10ª colocação, com os mesmos 16 pontos. Já o Volta Redonda pulou para o quarto lugar, com 19 pontos.

O Confiança volta a campo no próximo sábado, às 16h, diante do Brusque, no Estádio Augusto Bauer. Já o Volta Redonda recebe o Amazonas na próxima segunda-feira, às 16h, no Raulino de Oliveira.

Foto Neto Ferreira/ADC