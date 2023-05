Jogando fora de casa, o Confiança perdeu para o Remo por 1 a 0

Jogando fora de casa, o Confiança perdeu para o Remo (PA) pelo placar de 1 a 0, no Baenão, pela quinta rodada da Série C do Brasileiro 2023. O único gol da partida foi marcado por Pedro Vitor, no segundo tempo, garantindo a primeira vitória do Leão na competição nacional, deixando a lanterna.

Com o resultado, o Remo deixou a lanterna da Série C. Com os três pontos conquistados – por enquanto, os únicos do Leão na Terceira Divisão – a equipe belenense subiu uma posição e está em 19º na tabela. A classificação ainda é ruim, mas agora o Reno já começa a ver uma luz no fim do túnel.

No primeiro tempo as duas equipes criaram boas oportunidades, e o Confiança chegou a acertar a trave com uma finalização de Adryan. Na segunda etapa o Remo abriu o placar aos 18 minutos. O time sergipano pressionou nos minutos finais e chegou a ter um gol anulado de Diego Cardoso, mas não conseguiu igualar o marcador. O próximo desafio da equipe sergipana na Série C é no próximo domingo (4), contra o Amazonas, em jogo agendado para às 19 horas, na Arena Batistão.

Foto: Ascom/ADC

Jogando fora de casa, o Confiança perdeu para o Remo (PA) pelo placar de 1 a 0, no Baenão, pela quinta rodada da Série C do Brasileiro 2023. O único gol da partida foi marcado por Pedro Vitor, no segundo tempo, garantindo a primeira vitória do Leão na competição nacional, deixando a lanterna.

Com o resultado, o Remo deixou a lanterna da Série C. Com os três pontos conquistados – por enquanto, os únicos do Leão na Terceira Divisão – a equipe belenense subiu uma posição e está em 19º na tabela. A classificação ainda é ruim, mas agora o Reno já começa a ver uma luz no fim do túnel.

No primeiro tempo as duas equipes criaram boas oportunidades, e o Confiança chegou a acertar a trave com uma finalização de Adryan. Na segunda etapa o Remo abriu o placar aos 18 minutos. O time sergipano pressionou nos minutos finais e chegou a ter um gol anulado de Diego Cardoso, mas não conseguiu igualar o marcador. O próximo desafio da equipe sergipana na Série C é no próximo domingo (4), contra o Amazonas, em jogo agendado para às 19 horas, na Arena Batistão.

Foto: Ascom/ADC