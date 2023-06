Jogando fora de casa, o Sergipe empata em 1 a 1 com o Retrô

Jogando na Arena de Pernambuco contra o Sergipe neste domingo (18), o time azulino saiu atrás do placar, mas buscou o empate de 1 a 1. Com o resultado, a Fênix está na liderança do grupo com 19 pontos.

A partida foi válida pela 9ª rodada da primeira fase da competição. O Sergipe abriu o marcador aos 24 minutos da etapa final com Pedro Henrique. No entanto, aos 43 minutos, Fernandinho acertou cobrança de falta e deixou tudo igual.

O Sergipe, que não vence há quatro jogos, continua fora do G4, estando na 6ª posição com 11 pontos. O próximo compromisso do time sergipano será contra o Cruzeiro-AL, em jogo agendado para às 20h do dia 28, no Estádio de Arapiraca.

Foto: Instagram do CSS