Jogos da Primavera inicia competições de atletismo neste sábado

A 39ª edição dos Jogos da Primavera registrou o recorde de 10.673 estudantes-atletas sergipanos inscritos para as 26 modalidades esportivas. Esse ano, as competições foram iniciadas pelo futsal, que também registrou o recorde de 5.568 atletas inscritos e está percorrendo 50 cidades sergipanas, desde o início do mês.

Neste sábado, dia 13, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, dará início às competições do atletismo, segunda modalidade esportiva com o maior número de inscritos nos Jogos da Primavera: 2.811 atletas. As primeiras provas com barreiras serão realizadas na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e, a partir do dia 16 até o dia 20, serão iniciadas as demais provas na pista da Universidade Tiradentes, em Aracaju.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, comenta a expectativa para o início das outras modalidades esportivas nos Jogos da Primavera. “Já percorremos boa parte do estado de Sergipe com as competições de futsal, tem sido uma festa bonita e grandiosa. Agora, estamos ansiosos para começar as competições do atletismo, que também teve muitos inscritos, e das outras modalidades coletivas. Os Jogos da Primavera estão movimentando o estado com muito esporte e diversão”, afirma.

Na próxima segunda-feira, dia 15, também começam as competições das outras modalidades coletivas presentes nos Jogos da Primavera, que são o handebol, basquete e voleibol. As partidas estarão espalhadas pela capital Aracaju e será possível acompanhar o calendário de jogos e os resultados através do site (esporte.se.gov.br) e das redes sociais do @esporte.sergipe.

Foto: Igor Matias