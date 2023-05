Jogos da Primavera iniciam seletivas do vôlei de praia essa semana

Jogos da Primavera iniciam seletivas do vôlei de praia, ginástica, badminton e triathlon essa semana

A 39ª edição dos Jogos da Primavera, realizada pelo Governo de Sergipe, através das Secretarias de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Educação e Cultura (Seduc), inicia essa semana as seletivas do vôlei de praia, das ginásticas rítmica e artística, do badminton e do triatlhon. As seletivas das modalidades coletivas seguem pelo estado.

Nos dias 1 e 2 de junho, serão realizadas as competições de badminton e parabadminton no Ginásio da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão. No mesmo período também serão realizadas as disputas da ginástica rítmica, ainda sem local definido. A ginástica artística acontece no Colégio Coesi, no sábado e no domingo.

Neste sábado, dia 3, a partir das 7 horas, na Orla Pôr do Sol, também serão realizadas as seletivas da nova modalidade incluída nos Jogos da Primavera, o triathlon. As competições do vôlei de praia acontecerão no Clube da Caixa, na sexta e no sábado.

