Jogos da Primavera retomam as provas de atletismo e ciclismo

Na última semana de competições, a 39ª edição dos Jogos da Primavera realiza as provas de atletismo e ciclismo que foram adiadas devido às fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. As provas de atletismo e paratletismo acontecem nesta segunda e terça-feira, 12 e 13, na pista da Universidade Tiradentes, em Aracaju.

O atletismo foi a segunda modalidade com o maior número de inscritos nos Jogos da Primavera, com mais de dois mil estudantes-atletas do estado inteiro. As provas com barreiras já foram realizadas na pista da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e esta semana serão realizadas as provas de 60m, 250m, 1.000m e 1.500 metros rasos, lançamento de disco, salto em distância, salto triplo e arremesso de peso.

As provas do ciclismo serão realizadas na quarta-feira, 14, no kartódromo da Orla da Atalaia, também em Aracaju, envolvendo os 52 estudantes-atletas inscritos na modalidade, com idades entre 12 e 17 anos. Os atletas irão competir nas provas de velocidade, por pontos e estrada (em circuito).

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca o empenho dos atletas. “Estamos na reta final dos Jogos da Primavera e, ao longo desse mês, pudemos presenciar a força e empenho dos nossos jovens atletas. Eles estão nos enchendo de orgulho e esperança no futuro do esporte sergipano. Os jogos sempre revelam muitos talentos do esporte e essa edição não será diferente, já temos grandes revelações de diversas modalidades”, declara.

Natação e lutas

No final de semana, foram realizadas as provas de natação, paranatação, wrestling, karatê e jiu-jitsu. Mais de 300 atletas e paratletas do estado inteiro inscritos na competição participaram da competição dividida em dois dias. No sábado e domingo, dias 10 e 11, no Parque Aquático Zé Peixe, estudantes-atletas inscritos nas categorias infantil, A e B, participaram das provas de 100 metros livres, 200 metros medley, 200 metros peito, 50 metros costa, 200 metros livre, 100 metros borboleta, 200 metros costa, 50 metros peito, 400 metros livres, 1500 metros livres, 25 metros livres, costa, peito e borboleta. A competição teve o apoio da Federação Sergipana de Natação e seguiu os padrões nacionais.

No domingo, 11, o Ginásio de Esportes Constâncio Vieira recebeu os 248 atletas de wrestling, karatê e jiu-jitsu que disputaram por medalhas e posições no pódio, além da chance de representar o estado nas competições nacionais.

Foto: Erick O’Hara