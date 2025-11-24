Jogos dos Servidores avançam para quartas de final de futsal e handebol

O Governo de Sergipe realiza, a partir desta segunda-feira, 24, as primeiras partidas de quartas de final dos Jogos dos Servidores 2025, das equipes de futsal e handebol masculinas e femininas. Avançam para esta segunda fase da competição as duas melhores equipes de cada chave. Paralelamente, a competição dá continuidade, até o próximo sábado, 29, às disputas de basquetebol, voleibol e fut 7.

No futsal masculino, 14 equipes se classificaram para disputar as quartas de final, enquanto entre as equipes femininas da modalidade, dez estão classificadas para essa etapa. No handebol, são dez equipes masculinas e outras dez equipes femininas se enfrentando nas quartas de final. A semana começa com uma rodada de 13 disputas de voleibol, basquetebol, futsal e handebol.

Com quase três mil atletas inscritos, esta é a maior competição esportiva do funcionalismo público sergipano. Os Jogos dos Servidores são organizados pelas Secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), como ação estratégica da gestão estadual para reconhecimento e valorização dos servidores públicos e promoção da qualidade de vida no trabalho.

Este ano, além do Executivo estadual, somaram-se à competição servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas de Sergipe, das Polícias Federal e Rodoviária Federal, e do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região.

Divididos em 21 grupos, os servidores competirão até 12 de dezembro em 15 modalidades esportivas, entre individuais e coletivas. Como novidade, a edição atual inclui disputas de jiu-jitsu, fut 7 e tênis de mesa, além das modalidades já presentes nos Jogos dos Servidores 2024: futsal, handebol, queimado, basquetebol, beach tênis, voleibol, natação, paranatação, vôlei de praia, dama, dominó e xadrez.

Os boletins dos Jogos dos Servidores 2025 com as tabelas completas das disputas, estão disponíveis no endereço eletrônico da Sead – https://sead.se.gov.br/jogos-dos-servidores-2025/ . Os Jogos dos Servidores 2025 têm o patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Texto e foto Sead