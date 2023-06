Jovens de Itabaiana levarão saúde para idosos de casa de repouso

Visita técnica a laboratórios de Educação Física da Universidade Tiradentes ajudam alunos a aprender mais sobre cuidados com a saúde e como ajudar idosos a manter bons hábitos.

Após visitarem o projeto MASTERFITTS, realizado no campus Farolândia da Universidade Tiradentes (Unit), alunos do Instituto Federal de Sergipe (IFS) campus Itabaiana aprenderam mais sobre o cuidado com a saúde da pessoa idosa. Agora, poderão compartilhar os conhecimentos adquiridos na Casa de Idosos Cidade de Deus, localizada na mesma região onde moram.

Os 15 alunos do IFS Itabaiana, acompanhados do professor do Instituto e também aluno do Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente (PSA) da Unit, Ayron Ramos, conheceram o projeto na semana passada com o objetivo de aprenderem o básico sobre atividades esportivas, lúdicas e de musculação.

“Muitos idosos necessitam de carinho e atenção, além da prática de atividade física. Eu, como professor de Educação Física, podendo ajudá-los e estimulá-los através da elaboração e execução de exercícios, por meio de projeto de extensão e pesquisa, fazendo bem comum e levando qualidade, é algo transformador”, completa o professor Ayrton Ramos.

Entender as necessidades, dificuldades e capacidades do corpo, principalmente que mudam conforme o corpo envelhece é essencial para manter o cuidado adequado. Com a prática de exercícios físicos e mentais, a vida de quem os pratica pode mudar, principalmente do idoso. “A partir de um pouco do que aprendem na escola e aqui no projeto MASTERFITTS, os alunos podem difundir em casa, com os idosos da família. Essa é a ideia”, reitera Ayrton.

Durante a visita na Unit, os alunos tiveram contato com alguns idosos que são participantes do projeto, como a senhora Maria Raimunda, que esbanja vitalidade com seus 80 anos, fazendo parte do MASTERFITTS há cerca de dois meses e sempre trazendo outras pessoas do seu convívio para o projeto. “Me sinto mais leve, mais disposta! Hoje não tenho perda de sono, não fico mais tão cansada quanto comecei no projeto. Antes, os braços e pernas doíam um pouco, mas hoje em dia não sinto mais e faço todos os exercícios tranquilamente”, explica animada.

Samya Barreto, de 16 anos, estudante do ensino médio do IFS, falou sobre o que aprendeu durante a visita ao projeto MASTERFITTS na Unit. “Foi um momento inesquecível. Começamos a interagir e aprender várias coisas, que podem ser utilizadas para melhorar a vida dos idosos. Entendemos como interagir da forma correta com os que estão até em cadeira de rodas”, revela Samya.

Já o seu colega, Kaic Silva, de 17 anos, quer levar os conhecimentos adquiridos para aplicar entre seus familiares. “Acredito que vou conseguir aplicar o que aprendi aqui em casa. Na minha família tem vários hipertensos, vou ajudar todos eles com o que aprendi aqui, incluindo todos os idosos. Brinquei até que um dia serei doutorando em cuidados com a saúde e vou voltar pra Unit para isso, com certeza”, conclui o estudante.

