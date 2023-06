Junho Verde: Dr. Washington Batista alerta para a escoliose

No Brasil, 6 milhões de pessoas convivem com a escoliose. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 2% a 4% da população mundial possui o problema. Mais de 50 milhões de jovens foram diagnosticados com escoliose no planeta. O Dia Internacional da Conscientização sobre a Escoliose Idiopática acontece apenas no dia 27 de junho, mas o ortopedista Dr. Washington Batista, que atua em Aracaju, vai aproveitar o mês para promover diversas ações de conscientização fortalecendo a Campanha Junho Verde em Sergipe.

“Escoliose é o desvio lateral da coluna, existem quatro tipos, resumidamente: congênita, idiopática (mais comum 80%), neuromuscular (mais grave) e degenerativa. A escoliose idiopática é a mais comum, sem causa definida, mas com forte influência genética”, afirma Dr. Washington Batista.

Prevenir a evolução da escoliose é evitar o agravamento da deformidade ao observar a criança e seu crescimento, procurando auxílio médico o mais cedo possível. O uso do colete adequado, indicado pelo ortopedista, pode evitar a progressão da doença. Até o momento não há comprovação que exercícios ou fisioterapia possam controlar a evolução, mas ajudam na qualidade de vida do paciente. “É importante fazer exercícios físicos a exemplo do pilates, com o devido acompanhamento profissional”, destaca.

O diagnóstico é feito pelo exame físico em um consultório médico, de preferência com um ortopedista, e sempre confirmado por uma radiografia digital panorâmica ou espinografia. “Após essa fase de investigação, vem o tratamento que depende do início da descoberta e dos graus de desvio, podendo ser necessária uma cirurgia corretiva em altos graus de desvio”, finaliza.

