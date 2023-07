Justiça Desportiva acata pedido e suspende punição ao Confiança

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) informa que foi comunicada no expediente desta quinta-feira (20) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do despacho do processo n°219/2023. O referido documento é um efeito suspensivo que foi solicitado pela defesa da Associação Desportiva Confiança.

O STJD acatou o efeito suspensivo feito pelo clube. Com a suspensão da decisão, a partida entre Confiança e Operário terá a presença do torcedor nas dependências da arena Batistão. O duelo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O despacho é assinado pelo auditor julgador do pleno do STJD, Mauro Marcelo de Lima e Silva.

Entenda o caso

O Superior Tribunal de Justiça Desportivo (STJD) puniu o Confiança, no dia 11 de julho, com dois jogos de portões fechados, além de multa de R$ 10 mil, por causa da confusão antes da partida contra o Náutico, no dia 12 de junho, pela 8ª rodada rodada da Série C.

A partir da decisão, os torcedores não poderiam comparecer aos jogos do dragão na Arena Batistão contra o Operário e o Floresta. E voltaria a tera presença do público apenas no dia 26 de agosto em duelo contra o Paysandu pela última rodada.

FSF – Foto ASN