Juventude de Estância avança de fase na Copa do Brasil Feminina

A equipe representante da Federação Sergipana de Futebol (FSF), na Copa do Brasil Feminina, conquistou uma classificação inédita para o esporte do estado. As atletas do Juventude de Estância eliminaram o Paraíso do Tocantins, e avançaram de fase na competição.

O duelo aconteceu na tarde desta quarta-feira (21/05), na arena Batistão, em Aracaju. A partida terminou no empate em 0 a 0. Com o resultado, a classificação foi decidida nas cobranças de pênaltis. E a equipe sergipana venceu por 4 a 3, com gols de Fernanda, Valéria Alves, Flávia e Laureen. E a goleiro Camila do time de Estância defendeu um pênalti.

As atletas do Juventude voltam a campo na próxima quarta-feira (28/05) pela Copa do Brasil Feminina. O jogo será contra a equipe do Tarumã do Amazonas, às 20h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

FSF – Foto: Pedro Antônio/E.C. Juventude