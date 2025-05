Juventude de Estância e UDA empatam nas Oitavas de Final do Brasileiro da Série A3

O representante da Federação Sergipana de Futebol (FSF), no Campeonato Brasileiro da Série A3, entrou em campo na na tarde deste sábado (17), pelas Oitavas de Final. Na arena Batistão, em Aracaju, o Juventude de Estância recebeu a equipe do UDA de Alagoas.

Em uma partida muito disputada, o placar acabou no empate em 2 a 2. O time sergipano estava perdendo por 2 a 0, mas mostrou força de reação e igualou o marcador. Os gols do Juventude foram de Laís e Manu. E a atleta Jessica marcou os gols do time alagoano.

O duelo de volta acontece no próximo domingo, às 15h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Quem vencer o jogo, avança de fase. Em caso de empate, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

