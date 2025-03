Kits escolares são entregues às escolas da rede estadual por meio do Profin

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), realiza, anualmente, a entrega de fardamentos e kits escolares para mais de 140 mil estudantes da rede estadual de ensino. A compra dos materiais requisitados pelos alunos e pela equipe escolar é feita por meio do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas (Profin), que dispõe de investimentos para viabilizar tal ação. Para o ano letivo de 2025, foram investidos R$ 22.794.750,00 para o repasse dos kits escolares e R$ 9.117.900,00 para a confecção dos uniformes, totalizando R$ 31.912.650,00.

O processo tem início com a realização de reuniões organizadas pela gestão escolar, nas quais o Conselho Escolar, formado por gestores, pais, professores e alunos, recebe a apresentação do orçamento disponibilizado pela Seed para a compra dos kits. Nos encontros, os estudantes comunicam quais materiais são prioritários para o uso durante o ano letivo.

Após a definição dos itens, é realizada uma nova reunião para apresentar o valor per capita por aluno e o valor total recebido pela escola via Profin. Em seguida, o sistema, que contém a plataforma responsável pela prestação de contas do Profin, é apresentado ao Conselho Escolar para garantir total transparência na aplicação dos recursos.

O envolvimento do Conselho estende-se até a fase final do processo, que inclui a conferência das amostras dos materiais a serem adquiridos e, posteriormente, a organização e montagem dos kits para a entrega aos estudantes. Essa participação ativa fortalece não somente a transparência e a eficiência da gestão de recursos, mas também o compromisso com a educação pública de qualidade.

Em seguida, cada escola organiza seu próprio cronograma de distribuição, dando início à entrega dos novos fardamentos e kits escolares, normalmente compostos por cadernos, estojos, lápis e canetas, borrachas e mochilas.

Para o coordenador pedagógico do Centro de Excelência Leandro Maciel, em Aracaju, Emerson Alves Ribeiro, o fardamento recebido pelos alunos tem uma importância que vai além da estética escolar. “O fardamento é o crachá, a identificação do estudante. Quando o aluno entra na escola, sabemos que ele pertence àquela unidade escolar, e isso impede que outras pessoas possam se passar por estudantes e ter acesso ao interior da escola. Então, a farda é uma questão de segurança, para a escola e para todos nós que trabalhamos nela”, comenta o coordenador.

O gestor do Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, no município de Propriá, Glauber Martins Santos, conta que a entrega dos kits escolares foi realizada nos primeiros 30 dias de aula e que a escola realizou uma pesquisa com o Conselho Escolar para garantir que as necessidades dos estudantes fossem atendidas. “Essa ação reforça o senso de pertencimento e orgulho pela instituição, demonstrando o compromisso da escola em proporcionar uma educação de qualidade e uma experiência escolar positiva para todos os estudantes. A dedicação e eficiência da equipe escolar foram fundamentais para o sucesso dessa ação e reforçam a nossa missão de oferecer uma educação excelente e inclusiva”, diz Glauber.

