Kitty Lima destaca importância de programa para regularização de débitos

A deputada estadual Kitty Lima elogiou a iniciativa da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que anunciou nesta terça-feira, 29, a criação do Programa de Regularização de Débitos com o município. A proposta será enviada nos próximos dias à Câmara Municipal de Aracaju (CMA) e deve beneficiar tanto pessoas físicas quanto jurídicas que desejam renegociar pendências tributárias ou outras obrigações com a gestão pública.

Kitty considera o programa um passo importante para garantir mais justiça fiscal e fôlego aos empreendedores da cidade, especialmente os que atuam no Centro de Aracaju — região que, segundo a parlamentar, carece de ações integradas para reconquistar vitalidade econômica e cultural. “Não podemos falar em desenvolvimento sustentável sem olhar para os pequenos negócios, os comerciantes do centro histórico e para os trabalhadores que mantêm a economia local viva, mesmo em meio às dificuldades. Medidas como essa sinalizam que é possível construir soluções com diálogo e sensibilidade social”, afirmou a deputada.

Durante almoço promovido pelo Fórum Empresarial de Sergipe, a prefeita apresentou o projeto de lei a empresários da capital. O vereador e vice-líder da Prefeitura na CMA, Lúcio Flávio, também esteve presente e destacou o impacto positivo da medida para a recuperação de atividades econômicas, sobretudo no centro comercial de Aracaju.

Comprometida com a pauta do empreendedorismo, Kitty Lima defende que a regularização de débitos venha acompanhada de políticas públicas voltadas à revitalização urbana, incentivo ao turismo e valorização da cultura local. “O Centro de Aracaju tem potencial para ser um polo econômico, turístico e social. Mas é preciso visão estratégica e investimento. Estamos dispostos a somar esforços junto à Prefeitura e à Câmara para garantir que esse debate avance com responsabilidade”, destacou.

Além da regularização fiscal, a deputada lembra que o desenvolvimento urbano e econômico deve estar atrelado ao fortalecimento de serviços públicos, ao estímulo ao microempreendedorismo e à preservação da memória cultural da cidade.

Texto e foto assessoria