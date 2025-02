Lacen passa por auditoria de controle da qualidade da Anvisa

Inspeção tem objetivo de verificar e otimizar o controle de qualidade no laboratório

O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), unidade gerenciada pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), passou por uma auditoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nos dias 11 e 12, com o objetivo de verificar e otimizar o controle de qualidade no laboratório.

O Lacen é integrante da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária. De acordo com a especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, Fernanda Resende, a auditoria busca melhorar os processos nos laboratórios. “Nós temos um programa de auditorias dos laboratórios. Vamos visitar oito laboratórios este ano, e um deles é o de Sergipe. O objetivo é verificar as boas práticas de laboratórios para auxiliá-los. Não é uma fiscalização, é um acompanhamento para nos aproximarmos e tentar auxiliá-los na melhoria do sistema de gestão da qualidade e, consequentemente, na prestação do serviço para a população”, explicou Fernanda.

Durante dois dias, foram auditadas três das sete gerências do Lacen, que compõem o circuito de entrada até o final das análises.

Para o superintendente do Lacen, Cliomar Alves, a inspeção da Anvisa dará ainda mais credibilidade ao trabalho do laboratório. “A auditoria é muito importante para as nossas análises, principalmente relacionadas ao setor em que fazemos análises de produtos, ambiente, água e ambiente. Essa auditoria deixará balizado, por todo o território nacional, que nossas análises têm toda a qualidade possível e toda a credibilidade dentro da vigilância sanitária e para todos os municípios sergipanos”, pontuou o superintendente.

O diretor geral interino da FSPH, Charles Leal, valorizou a auditoria da Anvisa no Laboratório Central de Sergipe. “O Governo do Estado, através da Fundação de Saúde Parreiras Horta, agradece essa parceria com a Anvisa que objetiva qualificar e profissionalizar ainda mais os nossos ambientes de trabalho, fazendo assim que possamos nos equiparar a todos os laboratórios da nossa rede nacional”, ressaltou.

Texto e foto Luzia Teles