Laércio visita HU e garante apoio para melhorar o atendimento

Na tarde desta quinta-feira, 18, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) realizou uma visita ao complexo materno-infantil do Hospital Universitário de Aracaju (HU-UFS-Ebserh), que é administrado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Laércio foi recebido pelo Magnífico Reitor, Valter Joviniano, pelo superintendente do HU, Dr Dalmo Correa, pelo professor e chefe do sistema cardiovascular, Dr Antônio Souza, além do gerente de atenção à saúde, Raimundo Saturnino, e técnicos de outras chefias.

Ao lado do presidente da Câmara de vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, o senador conheceu o novo prédio recém construído, que conta com seis pavimentos, 107 leitos, sendo 61 leitos de enfermaria adulta, 20 leitos de enfermaria pediátrica e 10 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos de UTI adulto e seis UTIN. O complexo também conta com centro cirúrgico, ambulatório, auditório, salas de aula e enfermaria da pediatria com 20 leitos. Apesar da imponência do prédio, construído numa área total de quase 20 mil metros, dois pavimentos estão semi utilizados por falta de equipamentos.

O reitor da UFS, Valter Joviniano, ao lado dos gestores do HU-UFS-Ebserh, entregaram uma proposta de investimentos para ampliação e modernização dos serviços prestados à população. Ele destacou a humanização do HU, que conta com 51 especialidades médicas, 1.608 colaboradores e servidores, e competência reconhecida, inclusive internacionalmente, e afirmou ter

absoluta certeza do apoio do senador.

“Foi com muita alegria que recebendo o senador Laércio Oliveira aqui no Hospital Universitário para lhe apresentar os serviços inseridos dentro do mais novo prédio do complexo hospitalar, discutir a ampliação dos serviços e a criação de novos serviços. Sem dúvida, com sua visão e apoio, nós poderemos ampliar esses serviços em benefício da população que mais precisa do sistema público de saúde”, disse.

Sensível às demandas da saúde pública, tendo investido nos três mandatos como deputado federal mais de R$ 155 milhões em todo o estado de Sergipe, Laércio garantiu que vai ajudar o HU. Ele lembrou da sua atuação durante a pandemia da COVID-19, quando liderou um grupo de empresários sergipanos para a compra de 20 respiradores, inclusive quatro foram destinados para o HU.

“Tenho muito orgulho de ter ajudado um dos mais tradicionais hospitais de Sergipe, o Hospital Cirurgia, que também é uma referência, e hoje passa por uma transformação. Me envolvi totalmente com a causa do Cirugia, destinei R$ 20 milhões em recursos e me sinto abençoado por ter ajudado aquela unidade hospitalar que salva tantas vidas. Podem ter certeza que eu também tenho um desejo muito grande de contribuir com o hospital universitário nesse momento tão difícil. Sou grato em ter recebido o convite para vir até aqui e firmar esse compromisso com vocês”, garantiu Laércio.

Foto assessoria

Por André Carvalho