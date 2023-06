Lagarto é campeão sergipano campeonato SUB-20 de 2023

A grande final do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1, foi realizada na tarde deste domingo (25/06), entre as equipes do Atlético Gloriense e Lagarto. O estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória no sertão sergipano recebeu um excelente público que lotou as arquibancadas da praça esportiva.

Em disputa, o título da competição e o troféu em homenagem ao saudoso radialista, Francis de Andrade. Com a bola rolando, o duelo foi muito equilibrado com forte marcação das duas equipes. O Lagarto abriu o placar aos sete minutos com gol contra do Jeferson. No segundo tempo, a equipe do Atlético Gloriense foi pra cima tentando empatar a partida, mas em um contra-ataque aos 29 minutos, o atacante Kauã marcou o segundo gol do jogo para o Lagarto. Final: Atlético Gloriense 0x2 Lagarto.

Com o resultado, a equipe lagartense conquistou o título de campeão sergipano SUB-20 da Série A1 de 2023. Além de receber o troféu em homenagem ao saudoso radialista e político, Francis de Andrade. Em parceira com o portal 93 Notícias e a Federação Sergipana de Futebol (FSF), o alviverde também vai receber 10 mil reais.

Atlético Gloriense e Lagarto serão os representantes da entidade na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024. E o Lagarto por ter sido campeão garantiu vaga na Copa do Brasil SUB-20.

Fonte e foto FSF