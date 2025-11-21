Lagarto é o campeão do campeonato Sergipano SUB-15, nesta quinta-feira

A decisão da edição 2025 do Campeonato Sergipano SUB-15 entre as equipes do Sergipe e Lagarto aconteceu na tarde desta quinta-feira (20). O Centro de Desenvolvimento da Federação Sergipana de Futebol (FSF), na Barra dos Coqueiros, foi o palco da grande final.

A partida no tempo normal foi muito equilibrada. O duelo contou com boas oportunidades para os dois clubes. Mas as redes não balançaram e terminou no empate sem gols. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. E nas cobranças, o Lagarto levou a melhor e venceu por 5 a 4.

Com o resultado, a equipe do verdão conquistou o Campeonato Sergipano SUB-15. E será o representante da entidade nas competições nacionais do próximo ano, promovidas na referida categoria pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Sergipano SUB-15

O estadual teve início no fim de setembro e 79 partidas foram disputadas, em todas as regiões do estado. A competição foi dividida em cinco fases.

O Campeonato Sergipano contou com 35 clubes que foram distribuídos em sete grupos. Acompanhe as equipes participantes e a chaves da edição de 2025:

Grupo A1: Santa Cruz, Baden Powell, Rabonni, Garra e Fulsão;

Grupo A2: Del Rey, TM Sport, Sete de Setembro, Maruinense e Socorrense;

Grupo A3: Cotinguiba, Sergipe, Real Sergipe, Botelho e Porto Seguro;

Grupo A4: Santos Dumont, Agamenon, Palestra, Flamengo, e Vital;

Grupo A5: Rio Branco, Aracaju F.C, Nova Geração, Valles do Barça e Rosário Central;

Grupo A6: Estanciano, Riachão, América de Pedrinhas, Santos e Lagarto;

Grupo A7: Olímpico, Botafogo, Amadense e Sete de Junho.

Com informações da FSF – Foto: Fernanda Spínola.