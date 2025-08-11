Lagarto empata com o Central e é eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D

O Lagarto empatou em 2 a 2 com o Central de Caruaru (PE) e está eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O jogo aconteceu, nesse domingo (10), no estádio Barretão, em Lagarto. O resultado, combinado com a derrota do time sergipano por 1 a 0 no jogo de ida, assegurou a classificação da equipe pernambucana para as oitavas de final.

Felipe abriu o placar para o Lagarto de cabeça, aos 22 minutos do primeiro tempo, após escanteio de Soares. A equipe sergipana teve outras chances para ampliar, mas não aproveitou. No segundo tempo, o Central empatou com Luiz Paulo, também de cabeça. O Lagarto voltou à frente com Rhuann Patrick nos acréscimos, mas sofreu o empate no último minuto, marcado por Hítalo.

Fonte: Site Futebol Sergipano (Foto: Lagarto)