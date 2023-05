Lançamento do projeto Viva Aracaju 2023 acontece na sexta-feira

Acontecerá nesta sexta-feira, 12 de maio, às 8h, no Hotel Del Mar, a assinatura do Termo de Fomento do projeto Viva Aracaju 2023, entre a Prefeitura de Aracaju e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE).

O projeto receberá o investimento no valor de R$ 1,5 milhão, para a promoção nacional do destino turístico da capital sergipana, através de ações de marketing; road shows; capacitações de operadoras e agências de viagem para a venda do destino Aracaju; realizações de famtrips e famtours; e participações de feiras e festivais de turismo.

A assinatura do convênio permitirá a continuidade da parceria entre a Prefeira e a ABIH-SE, que no período de outubro de 2021 a 2022, capacitou mais de 1.400 agentes de viagem, em 18 cidades do Brasil, entre elas, Brasília (DF), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Feira de Santana (BA), Niterói (RJ), Rio de Janeiro, Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Recife (PE), Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP), São Paulo capital, Santo André (SP), Gramado (RS), Maringá (PR) e Curitiba (PR).

ASCOM