LEGO® Minecraft® promove sessão para crianças com autismo em Aracaju

Atração gratuita acontece nesta terça-feira, 3 de junho, no Shopping Jardins em Aracaju

Nesta terça-feira, 3 de junho, o Shopping Jardins promove uma edição diferenciada do evento LEGO® Minecraft®, voltada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sessão acontece das 10h às 12h na Praça de Eventos Ipê e oferece um ambiente mais tranquilo, com número de participantes limitado, estímulos visuais e sonoros reduzidos e acompanhamento atento da equipe de monitores — tudo para garantir o conforto dos pequenos e suas famílias.

Para participar, basta o adulto responsável pela criança realizar a reserva, previamente, pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). O acesso é gratuito e as vagas limitadas.

Um mundo de aventuras para crianças e adolescentes

O evento LEGO® Minecraft® segue na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, até o dia 30 de junho e oferece sessões diárias com atividades para crianças de 18 meses a 12 anos.

O evento conta com diversas áreas temáticas, desenvolvidas para estimular a criatividade, o raciocínio lógico e a interação entre os participantes:

Jardim LEGO® DUPLO – Para os pequenos de até três anos, a diversão está garantida na mesa recheada de peças coloridas da linha LEGO® Duplo, desenvolvida especialmente para essa faixa etária, com itens de cantos arredondados e de fácil encaixe, um cuidado todo especial com os pequenos.

Espaço Construção LEGO® Minecraft® – Nesse espaço, as crianças de 4 a 12 anos encontram os playsets da linha LEGO® Minecraft® para darem asas à criatividade e à imaginação.

Além das mesas de construção e da exposição de playsets LEGO® Minecraft®, as crianças podem jogar Minecraft® em tablets e viver essa aventura também no mundo digital.

Para deixar a brincadeira ainda mais divertida, a garotada ganha máscaras — e, com elas, embarcam em uma verdadeira aventura, como se tivessem sido transportadas para dentro do mundo de LEGO® Minecraft®.

O evento oferece também cenários temáticos perfeitos para registrar momentos em família e eternizar a diversão. Com sessões organizadas a cada 30 minutos e monitoria especializada, o LEGO® Minecraft® garante conforto, segurança e muita diversão para todos. É uma oportunidade única de viver um universo onde tudo é possível – basta montar, imaginar e se divertir.

LEGO® Minecraft® – Sessão TEA

O quê? O circuito de diversão gratuito inspirado na linha LEGO® Minecraft® realiza sessão diferenciada para crianças com autismo, com número de participantes limitado e ambiente mais tranquilo.

Quando? Terça-feira, 3 de junho de 2025, das 10h às 12h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Gratuito, com reserva prévia pelo app do Shopping Jardins (Android e iOS). Crianças de 18 meses a 3 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

