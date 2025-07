Leite doado ao Banco Marly Sarney já beneficiou mais de 800 bebês

O Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH), unidade vinculada à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), arrecadou 608 litros de leite materno de 318 doadoras neste primeiro semestre do ano. Isso representa 80% da necessidade dos bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) da MNSL. No entanto, é preciso mais doadoras para se unir a essa causa que salva vidas dos recém-nascidos, principalmente os prematuros.

Segundo a gerente do BLH Marly Sarney, a nutricionista Míriam Duarte, após um rigoroso controle de qualidade e pasteurização do leite doado, o Banco de Leite forneceu para a MNSL mais de 600 litros de leite humano ordenhado pasteurizado (LHOP). “Esta quantidade de leite beneficiou mais de 800 recém-nascidos da Utin durante os primeiros seis meses do ano, uma média de mais de 130 bebês por mês. É um dado muito bom, mas se tivessem mais doadoras esse número poderia ser maior”, encorajou.

Neste primeiro semestre houve uma média de 53 doadoras por mês, sendo 16 na própria maternidade onde existe uma sala reservada para ordenha, chamada de Sala de Manejo e 38 doadoras em domicílio, quando o BLH faz uma rota e vai buscar o leite nas residências das mães doadoras. Além do trabalho de busca do leite e pasteurização, o BLH também oferta atendimento médico com pediatras, atendimento de enfermagem com orientações sobre o manejo para amamentação e ordenha correta e atendimento de assistente social. Todos estes atendimentos somados foram quase três mil, uma média de 500 atendimentos por mês. Na Sala de Manejo da MNSL, que também é gerenciada pelo BLH, foram mais de três mil atendimentos no período.

Rafaela Barbosa dos Santos teve a filha Ana Tayla na MNSL e por causa de uma alteração na tireoide foi encaminhada ao BLH para receber algumas orientações. “Eu não estava doando o leite em excesso da minha filha, mas vim buscar informações corretas e quero doar a partir de agora, porque sei da importância do leite materno, desde o nascimento da minha primeira filha que eu amamentei no peito, só que da outra eu não doei e dessa, eu quero doar”, informou.

Doação de frascos

As doações de frascos de vidro são essenciais e garantem o armazenamento do leite materno distribuído para bebês prematuros internados na maternidade. Os recipientes são ideais para armazenar de forma correta o leite materno entregue na unidade. O material é esterilizado, resistente ao congelamento e descongelamento. O processo evita que o leite perca os nutrientes, além de não acumular cheiro e resíduos, sendo fácil de esterilizar.

Um grupo da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas doou mais de 120 recipientes de vidro para o BLH Marly Sarney no último dia 11 de julho. Todos os anos as componentes se unem e doam frascos ao Banco de Leite. Além de doarem, elas conheceram todo o percurso que o leite doado faz até a pasteurização.

“É uma filantropia que fazemos todos os anos, desde a fundação desse grupo, e é sempre gratificante. No ano passado doamos 100 frascos e agora mais. Trabalhamos durante dois meses para arrecadar todos estes frascos e gostamos bastante do acolhimento e das informações sobre a importância da doação do leite humano e dos frascos que armazenam leite”, disse a integrante da Ordem, Camiles Souza.

A comerciante Alanda Góis contou que sua mãe só toma café solúvel com embalagem de vidro e resolveu doar os frascos vazios ao BLH. “Minha mãe mora em Ribeirópolis, junta todos os frascos vazios de café e manda para doar ao Banco de Leite para ajudar os bebês que necessitam. Acho muito importante e sério o trabalho do BLH, por isso faço questão de colaborar”, defendeu Alana.

Para a coordenadora do BLH, Bárbara Reis, todos ficam imensamente felizes com essas ações de voluntariado. “Quanta sensibilidade desse grupo em lembrar dos nossos prematuros! Temos uma demanda enorme e sempre estamos precisando de frascos para nosso serviço de pasteurização. Só gratidão é sempre uma satisfação recebê-las”, enfatizou.

Foto SES