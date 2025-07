Liquidação do Shopping Jardins segue até este domingo, em Aracaju

Até o dia 13 de julho, o consumidor tem a oportunidade de economizar com os descontos que chegam a 70% no centro de compras em Aracaju (SE)

A temporada de ofertas segue movimentando os corredores do Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A liquidação BBB de Inverno envolve mais de 200 lojas e quiosques, que oferecem benefícios exclusivos e descontos que chegam a 70%. Até este domingo, 13 de julho, os consumidores encontram oportunidades em diversos segmentos, como moda, calçados, acessórios, eletrodomésticos, beleza, perfumaria, livros, brinquedos, telefonia e utilidades para o lar.

Marcas internacionais, nacionais e locais participam da campanha promocional, oferecendo condições facilitadas de pagamento, combos promocionais e preços atrativos para renovar os estoques. Bonecos Funko de R$169,90 por R$50 na Piticas, T-shirt de R$99,99 por R$39,98 na Hering, sandália rasteira a partir de R$49,90 na Sonhos dos Pés, mochila infantil por R$39,90 na Login, bolsas com 50% e mochilas com 30% de desconto na Mimos Korea Design, tênis e peças do vestuário com até 50% de desconto na Adidas são algumas das ofertas.

A campanha BBB oferece tudo de Bom, Bonito e Barato com o propósito de democratizar o acesso a produtos de qualidade e criar uma ponte entre o consumo consciente e as oportunidades do mercado.

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação