Lutadores comemoram a realização do Jungle Fight em Sergipe

Nos dias 28 e 29 de julho, Sergipe sediará uma edição do Jungle Fight Championship, o maior campeonato de Artes Marciais Mistas (MMA) da América Latina. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da organização do evento, reunirá equipes técnicas e lutadores de vários estados brasileiros no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju, para as disputas de cinturões e títulos de MMA.

No dia 28 de julho, acontecerá a apresentação e pesagem oficial dos lutadores. No dia 29, acontecerão os confrontos, no Constâncio Vieira, a partir das 20 horas. Para os lutadores sergipanos, a realização do Jungle Fight é uma boa oportunidade de visibilidade e fortalecimento das artes marciais no estado, além de ser mais um grande evento esportivo nacional realizado em Sergipe.

A principal luta da noite do dia 29 de julho será protagonizada pelo lutador sergipano e campeão nacional de MMA, William Colorado, e o representante amazonense, Júlio Pereira, na disputa pelo cinturão da categoria até 66kg. Colorado começou a sua carreira nas artes marciais com os treinos de wrestling na Escola de Esportes José Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, hoje é campeão nacional de MMA e comemora a realização do Jungle Fight na sua terra natal.

“Eu sou sergipano brabo, comecei a treinar nas escolas de esportes de Sergipe e hoje estou colhendo os frutos do trabalho que foi iniciado lá. Foi uma experiência muito boa, uma ótima didática do professor Luciano, que é um profissional diferenciado. Ele está sempre buscando ajudar os atletas e alunos do projeto a atingirem seus objetivos. Foi por conta dele que continuei buscando aprender mais sobre o wrestling. Hoje, o wrestling tem sido um diferencial e que agrega muito ao MMA. Eu estou muito feliz em participar de um Jungle Fight em Sergipe. Podem esperar mais um nocaute”, promete Colorado.

O presidente da Federação Sergipana de Wrestling e professor da modalidade, Luciano Vieira, relembra os treinos com o atleta e fala sobre o trabalho desenvolvido na escola. “O período em que Colorado treinou comigo na escola de esporte foi curto, mas já dava para ver a dedicação, como ele é atento aos ensinamentos e a prática. Hoje ele aplica as habilidades aprendidas no wrestling no MMA e é campeão nacional, um orgulho para nosso estado. As escolas de esporte de Sergipe têm trabalhado para formar bons atletas sergipanos e têm conquistado bons resultados. Elas dão oportunidade para muitos jovens da região onde estão localizadas, principalmente os que estudam em escola pública”, afirma Luciano.

Kayke King também é lutador sergipano e comemora a oportunidade de disputar o cinturão do Jungle Fight em casa. “O Jungle Fight é um dos maiores eventos da América Latina e pela primeira vez será aqui em Aracaju. A minha expectativa está nas alturas, suprindo todas as lutas que já aconteceram, porque lutar em um dos maiores eventos e na minha terra vai ser maravilhoso. Terei minha torcida, minha galera e minha família por perto. Venho treinando bastante para dar um show e que venha outro grande nocaute, como o de 2020, que foi considerado o melhor nocaute do Jungle Fight. Esse ano não vamos fazer diferente. Garanto que dia 29 de julho daremos um show no Jungle Fight em Sergipe”, disse.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, celebra a realização de mais um grande evento esportivo nacional em Sergipe. “Estamos há seis meses à frente da Secretaria do Esporte e já comemoramos a realização de grandes eventos esportivos nacionais em Sergipe, como o Aberto Nacional de Judô e o Troféu Brasil de Ginástica, além dos nossos Jogos da Primavera. Para o segundo semestre, já teremos o Jungle Fight, que é o maior evento de MMA da América Latina, e os campeonatos brasileiros de Wrestling e Atletismo. Sergipe está definitivamente na rota dos grandes eventos esportivos nacionais”, afirma a secretária.

Foto assessoria

Por Sheila Dias