Maior encontro da cardiologia reúne profissionais da Rede Primavera, em São Paulo

Grande parte da equipe de cardiologia da Rede Primavera, juntamente com o coordenador médico, Dr Fabrício Anjos, esteve presente ao 80º Congresso de Cardiologia, realizado de 18 a 20 de setembro, no Distrito Anhembi, na cidade de São Paulo.

Considerado o maior evento da cardiologia na América Latina, promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o encontro reuniu profissionais e palestrantes nacionais e internacionais, com discussões sobre a cardiologia da mulher (com foco em riscos cardiometabólicos), insuficiência cardíaca, avanços em cardiologia intervencionista e de imagem, prevenção cardiovascular, o uso de tecnologias emergentes, cardiologia do esporte, aplicação da cardio-oncologia, e as novas diretrizes de manejo da pressão arterial que passa a considerar a aferição 12 por 8 não mais como pressão normal, mas como indicador de pré-hipertensão. O documento foi assinado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Nefrologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. A reclassificação tem como objetivo identificar precocemente indivíduos em risco e incentivar intervenções mais proativas e não medicamentosas no intuito de prevenir a progressão do quadro de hipertensão dos pacientes. A programação também incluiu atualização científica, discussão de inovações e o aprimoramento do raciocínio clínico.

“Foram lançadas sete diretrizes de extrema relevância para a prática clínica diária. A atualização científica, a discussão de inovações e o aprimoramento do raciocínio clínico são fundamentais nesse processo. Esse avanço traduz o engajamento da nossa equipe em acompanhar as mais recentes diretrizes e práticas da cardiologia moderna”, enfatizou Dr. Fabrício Anjos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes no Brasil, representando aproximadamente 30% dos óbitos ano. o que corresponde a aproximadamente 400 mil mortes por ano, ou uma morte a cada 90 segundos. Essas doenças, que incluem condições como infarto e AVC, podem ser prevenidas em até 80% dos casos por meio de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, abandono do tabagismo e controle do estresse.

Texto e foto assessoria