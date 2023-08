Maior festival de churrasco do Brasil chega a Aracaju

Terceira edição do Carnivoria acontece nos dias 5, 6, 12 e 13 de agosto, no estacionamento do Shopping Jardins

Integrando a programação em homenagem aos pais, o Shopping Jardins traz, mais uma vez, o festival Carnivoria para a capital sergipana e convida toda a família a viver momentos de muita alegria em torno da comida boa feita na brasa, do melhor do rock e da diversão para a garotada. Umas das novidades desta terceira edição em Aracaju é que o evento será realizado em dois finais de semana e, aos sábados, acontecerão aulas-show gratuitas com renomados chefs. O Carnivoria será iniciado neste sábado, 5 de agosto, ao meio-dia, sendo realizado também no domingo, 6 de agosto, e nos dias 12 e 13 de agosto na área externa, próximo à Portaria C (acesso a Praça de Alimentação Arcos). O acesso será gratuito.

Das 12h às 22h, superchefs assadores estarão reunidos no Shopping Jardins para proporcionarem uma experiência singular às famílias. Estações com cortes especiais, cervejas artesanais, espaço kids e shows ao vivo integram as atrações do evento que brindará o público com o melhor do churrasco mundial.

Durante o festival, o público terá a oportunidade de saborear costela de chão preparada pelo chef André MPC; cupim feito no varal por Nando Grill; carne de sol do Joco; porchetta do Big Nery; salmão pranchado da chef Nanda; bife ancho da chef Natasha; burguer da Minah; texas brisket do chef Leonidas; costelinha BBQ do chef Thiago; linguiça e choripan de Milena Nascimento; legumes e pão de alho assados por Philippe Bahia e arroz carreteiro de Gil Aubert.

Shows

Neste sábado, 5 de agosto, a partir das 15 horas, Tadeu Rango comandará a primeira aula-show gratuita. O chef assador é uma referência nacional em hambúrguer, BBQ americano e carnes. Já no dia 12 de agosto, será a vez de Júlia Carvalho compartilhar dicas e técnicas com o público. Júlia é a única mulher na equipe brasileira de competição internacional de BBQ.

Do clássico ao metal, passando pelo pop, grunge, hard e indie, o rock n´roll dará o tom do festival e será interpretado ao vivo por bandas e artistas de destaque da cena musical sergipana. Confira a line-up do Carnivoria 2023:

Sábado, 5 de agosto

13h – Banda Concord

15h15 – Aula-show com Tadeu Rango

16h – Black Pig + Seasons

19h – Banda Loop

Domingo, 6 de agosto

13h – Valvulados

16h – Téssera

19h – Guns N’ Roses Cover

Sábado, 12 de agosto

13h – Banda Rádio Pirata

15h15 – Aula-show com a chef Júlia Carvalho

16h – Rock 79

19h – Banda Mr. Skull

Domingo, 13 de agosto

13h – Superhits

16h – Sharkattack

19h – Newrox

Carnivoria

O quê? Festival de churrasco com superchefs assadores, cortes especiais, cervejas artesanais, espaço kids e shows ao vivo com bandas de rock. Aos sábados, aulas shows com os chefs Tadeu Rango e Júlia Carvalho.

Quando? 5, 6, 12 e 13 de agosto (sábado e domingo), das 12h às 22h.

Onde? Estacionamento C (entre as Portarias C e D) do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107-5555 | shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

