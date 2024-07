Mais de 100 escolas da rede pública estadual foram climatizadas

O programa de Governo ‘Sinta o Clima’ tem como meta climatizar as 319 unidades escolares, totalizando 100% da rede pública estadual de ensino até 2026

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), realizou investimentos na ordem de R$ 55 milhões para o controle climático dos ambientes escolares da rede pública estadual de ensino. Em pouco mais de um ano e seis meses de gestão, são mais de 100 escolas climatizadas e outras 116 unidades escolares estão na lista de aumento de carga elétrica e adequações para receberem os aparelhos de ar-condicionado. Os trabalhos de climatização integram o programa de Governo ‘Sinta o Clima’, cuja meta é climatizar as 319 unidades escolares até 2026.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Zezinho Sobral, enfatiza que o programa ‘Sinta o Clima’ tem como objetivo contribuir na garantia de ambientes escolares mais confortáveis, sobretudo em tempos de mudanças climáticas. “Segundo experiências relatadas nas mais de 100 escolas beneficiadas com o programa, não resta dúvida de que a climatização nas escolas públicas, diante das mudanças climáticas e de temperaturas elevadas, não é questão de luxo, mas sim uma necessidade como ferramenta essencial para lograr êxito numa educação por excelência, pois contribui na concentração, na aprendizagem e na produtividade dos alunos em sala de aula”, frisa Zezinho Sobral.

Sinta o clima das escolas beneficiadas

Nas escolas já climatizadas, foram contemplados ambientes como as salas de aula, salas dos professores, laboratórios de ciências e informática, bibliotecas e auditórios. Outros espaços internos, a exemplo de refeitórios e despensas de produtos perecíveis que integram a merenda escolar, também estão recebendo o sistema de climatização.

O Colégio Estadual Professora Maria de Lourdes Góis, localizado no município de Riachuelo, é uma das unidades escolares beneficiadas pelo programa ‘Sinta o Clima’. De acordo com a diretora Edna Maria de Santana, o processo educacional depende de uma série de fatores que incidem diretamente no aprendizado dos alunos, como uma boa alimentação, estado psíquico equilibrado, força de vontade e ambiente propício. “Temos observado que a climatização, além de ter proporcionado um conforto para os discentes e docentes, tem influenciado de modo positivo no ânimo dos alunos, no desenvolvimento psicomotor, na interação e na criatividade, proporcionando, mediante metodologias ativas, um melhor desempenho e participação dos alunos em toda a programação escolar”, destaca a gestora.

Em Pedrinhas, o diretor do Colégio Estadual Jessé Fontes, Alan Viana, lembra que tanto a climatização quanto a reforma e ampliação do prédio sempre foram um sonho da comunidade escolar. “Digo isso com propriedade de fala porque fui aluno desta escola e conheço o caminho percorrido. Também percebemos que a climatização ajuda muito no aspecto organizacional, mantém os estudantes em sala de aula, diminui a inquietação e ainda favorece o trabalho dos professores porque possibilita o bem-estar das turmas, o que propicia um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento das ações pedagógicas e de aprendizagem”, comenta.

Situado na zona sul de Aracaju, o Centro de Excelência Santos Dumont também foi totalmente climatizado, após longos anos de espera da comunidade escolar. A diretora Jeane Carla Goes lembra que temperaturas elevadas em sala de aula tornavam o ambiente difícil de trabalhar. “Ter um ambiente agradável com uma temperatura favorável à rotina em sala de aula sempre foi pauta de reivindicação de professores e estudantes. Desta forma, quando de fato constatamos esse ganho, com a instalação de dois ares- condicionados por sala de aula, além dos demais setores da escola, professores e estudantes ficaram em êxtase, motivados e engajados no trabalho, alegres, com um sentimento de trabalhar em um ambiente que valoriza o seu bem-estar”, conclui.

Foto: Arquivo/ Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC